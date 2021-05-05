نائبان: ايرادات اقليم كوردستان الشهرية نحو ترليون و421 مليار دينار

2021/05/05 | 18:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب نائبان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، عن عدم رضائهما على شكل ادارة جلسة البرلمان اليوم الاربعاء، والتي اديرت من قبل نائب رئيس البرلمان، مشيرَين الى انه كان هناك العديد من المسائل المهمة كان يجب بحثها خلال الجلسة، الا انها لم تدرج ضمن برنامج عمل الجلسة، لذلك قاطعناها.

وقال النائبان سركو آزاد كلالي وهاوري ملا ستار خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم حضره PUKmedia، ان الهدف من مقاطعتهما جلسة البرلمان هو ايصال رسالة الى رئاسة برلمان كوردستان بانه كان هناك مواضيع مهمة كان يجب ادراجها ضمن برنامج عمل جلسة اليوم، الا انه لم يتم السماح لهم بالحديث عنها.

واوضح النائبان، ان مسالة استقطاع رواتب الموظفين كانت مطلب غالبية النواب وانهم يريدون من البرلمان وعن طريق قرار اجبار الحكومة على انهاء مسالة الاستقطاع، الا ان البرلمان لم يكن مستعدا للقيام بهذا العمل وان لديهما مخاوف من استخدام المبالغ المتبقية من استقطاع رواتب الموظفين في الدعاية الانتخابية.

واشار النائبان الى ان الايرادات التي تحصل عليها حكومة اقليم كوردستان الان اكبر بكثير من التي تحتاج اليها رواتب موظفي كوردستان دون استقطاع، بشكل تصل ايرادات مبيعات النفط والايرادات غير النفطية ومساعدات التحالف شهريا الى نحو ترليون و421 مليار دينار عراقي.

PUKmedia طه عبد الله-اربيل

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