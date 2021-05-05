نائب تحذر من “قنبلة موقوتة” قادمة من مخيم الهول السوري

2021/05/05 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت عضو مجلس النواب، انتصار الجبوري، اليوم الأربعاء، مما وصفته بـ”قنبلة موقوتة”، قادمة من مخيم الهول السوري، المخصص لعوائل تنظيم داعش.وقالت الجبوري، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “نحذر من […]

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