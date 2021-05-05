الاستخبارات العسكرية تضبط حزاماً ناسفاً وعبوتين بحمام العليل في نينوى

2021/05/05 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط حزاماً ناسفاً وعبوتين في ناحية حمام العليل بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٥ من ضبط حزاماً ناسفاً، وعبوتين ناسفتين في منطقة مقالع العريج التابعة الى حمام العليل في نينوى".

وأشارت إلى "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حادث يذكر".

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