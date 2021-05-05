اعتقال داعشي يعمل بـ'المعسكرات العامة' في نينوى

2021/05/05 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على الارهابي ( ع ا ا ص ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأشارت إلى أنه "تم القبض عليه في منطقة ( حي الانتصار ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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