2021/05/05 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط حزاماً ناسفاً وعبوتين في ناحية حمام العليل بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٥ من ضبط حزاماً ناسفاً، وعبوتين ناسفتين في منطقة مقالع العريج التابعة الى حمام العليل في نينوى".

وأشارت إلى "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حادث يذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تضبط حزاماً ناسفاً وعبوتين في نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تضبط حزاماً ناسفاً وعبوتين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).