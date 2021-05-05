استثمار البصرة تكشف عن مشروع صناعي عملاق

2021/05/05 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت هيئة استثمار البصرة، اليوم الأربعاء، عن مشروع صناعي عملاق ضمن خطة العام الحالي 2021.وقال رئيس الهيئة، علاء عبد الحسين، في تصرح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “خطة العام […]

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