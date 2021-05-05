المفوضية: وصلنا إلى مرحلة تبويب الأسماء وسنرسلها لخمس جهات للتأكد من أهلية المرشحين

2021/05/05 | 19:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حددت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، منتصف شهر تموز المقبل موعداً لإجراء محاكاة فعلية للعملية الانتخابية بحضور مراقبين دوليين، فيما أكدت وصولها إلى تبويب أسماء المرشحين.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية تستعد لإجراء محاكاة لأكثر من مرة وهي عملية اقتراع فعلية للتأكد من الدقة والسرعة ونزاهة الاجهزة المستخدمة في العملية الانتخابية"، لافتة الى أن "تلك المحاكاة ستكون في منتصف شهر تموز المقبل وبحضور الامم المتحدة والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمراقبين الدوليين والاعلام ووكلاء الاحزاب والمراقبين المحليين".وأضافت، أن "اهتمام المفوضية يتركز على نزاهة وشفافية الانتخابات، وذلك من خلال الاجهزة ومشاركة الناخبين كافة الذين يمتلكون البطاقات البايومترية والبطاقة القصيرة الامد وهي بطاقات نزيهة وأمينة ولا يمكن اختراقها"، مؤكدة أن "أجهزة التحقق وتسريع النتائج وغيرها من الاجهزة الملحقة المشاركة في العملية الانتخابية رصينة وغير قابلة للاختراق".وأشارت إلى أن "المفوضية الان في مرحلة تبويب اسماء المرشحين للتأكد منها، وسترسلها للهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة وهيأة النزاهة والادلة الجنائية ولوزارة التربية ووزارة التعليم للتحقق من اهلية المرشح"، مبينة أن "عدد المرشحين المتقدمين 3523 مرشحا وهذا ليس عددا نهائيا، إلا بعد مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين بعد التحقق من اهلية المرشح".

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