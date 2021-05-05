يوفيا يفكر بنقل نهائي الأبطال الى ملعب ويمبلي في حالة تأهل تشيلسي

2021/05/05 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى فتح مدرجات ملعب "أتاتورك" التركي، وذلك حتى تتمكن الجماهير من متابعة نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، المقرر إجراؤه في 29 آيار الجاري، فيما يفكر "يوفيا" بنقل اللقاء الى ملعب ويمبلي في حالة تأهل تشيلسي الى المباراة النهاية ويصبح اللقاء انكليزي خالص.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي الكأس ذات الأذنين، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل، ومن أجل معرفة خصمه، سيكون عليه انتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة تشيلسي وريال مدريد، المزمع إقامتها اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافق على استقبال 25000 متفرجاً بملعب “أتاتورك” في نهائي دوري الأبطال، مع السماح بحضور 4000 من مشجعي الناديين اللذان سيلعبان تلك المواجهة.

وفي حال تأهل تشيلسي، فإن النهائي سيكون إنجليزياً 100%، ووقتها ستجد تلك الأندية صعوبة في بيع تذاكرها، بسبب قيود السفر التي تفرضها حكومة المملكة المتحدة، حيث سيتعين على المشجعين الدخول للحجر الصحي عند عودتهم من تركيا.

ويتسع ملعب "أتاتورك" إلى 75 ألف مشجع، ومن الممكن أن يرفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نسبة الحضور إلى 50%، لكن هذا القرار سيتخذ وفق سير الوضعية الوبائية في تركيا.

وهناك أنباء تشير إلى أن اليويفا في طريقه لإقامة النهائي على ملعب ويمبلي إذا كان النهائي إنجليزياً خالصاً، خصوصاً وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا ترتفع يوماً بعد يوم.

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