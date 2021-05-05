الموارد المائية في البصرة تطالب بتدخل سريع لمعالجة تلوث مياه الشرب

2021/05/05 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

طالبت مديرية الموارد المائية في البصرة، اليوم الأربعاء، بتدخل عاجل لمعالجة مسببات تلوث مياه الشرب في عدد من المحطات بالمحافظة.

وقال مدير الموارد المائية في البصرة، جمعة المالكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رمي الملوثات المائية ومياه المجاري في قناة شط العرب الاروائية أدى لحصول تلوث في المياه".

وأضاف المالكي، أن "قناة شط العرب تعد من المصادر الرئيسة لمياه الشرب عبر محطات المياه في المحافظة"، مبينا أن "التلوث خطير"، داعيا الجهات المعنية إلى "القيام بواجبها".

وأكد مدير الموارد المائية في البصرة، مخاطبة "الدوائر التي لها علاقة بعملية التجاوز وطالبنها برفع التجاوزات وبشكل فوري وسريع".

وتحذر تقارير متخصصة من احتمال تكرار أزمة المياه الكبيرة في مدينة على غرار الأعوام السابقة، إذا لم تعمل السلطات على تصحيح عقود من الإخفاقات الإدارية "المزمنة".

وكانت مستشفيات البصرة قد استقبلت صيف 2018 نحو 120 ألف شخص تم نقلهم إليها جراء تلوث المياه، ما أثار احتجاجات كبيرة ضد انعدام الخدمات.

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