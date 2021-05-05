المغرب... كيلوغرام واحد من الزيوت العطرية يصل إلى 18 ألف دولار

2021/05/05 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة تشتهر بلدة قلعة عكونة الواقعة جنوب شرقي المغرب بالورود، وتقوم النساء في فصل الربيع بالعمل في مجال قطف الأزهار لكسب المال.لكن ما تجنيه تلك النساء يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بسعر الزيوت العطرية المستخلصة من تلك الورود.يصل سعر الكيلوغرام الواحد من الزيوت العطرية المستخلصة من الورود إلى 18 ألف دولار أمريكيا، في حين تكسب العاملات نحو 7 دولار في اليوم.تحدثت إحدى العاملات في مجال قطف الورود في المغرب لقناة "فرانس 24"، وقالت: "يداي مغطاة بالأشواك ورأسي حرقته الشمس، نحن نكسب من هذا العمل فقط ما يكفي للعيش".يبدأ العمل في قطف الورود منذ الفجر ويستغرق حوالي ست ساعات في اليوم، حيث يتطلب جمع حوالي 20 كغ من الورود لكسب 7 دولار كأجرة في اليوم.وبعد أن تجني النساء العاملات الورود يتوجهن بها إلى التعاونيات والمراكز المحلية المختصة بعملية تقطير الورد، واستخلاص مائه الصافي، واستعماله في إنتاج مواد تجميلية وعطرية طبيعية ذات جودة وطنية وعالمية.ويرتبط اسم قلعة مكونة بالورود، فكل شيء هناك يحمل اسم الزهور، من فنادق وألوان سيارات ومستحضرات التجميل وكذلك التمثال الذي يتوسط الساحة الرئيسية في المنطقة.والمهرجان السنوي الذي يقام في بلدة قلعة عكونة والذي يستقطب آلاف الزوار، ولكن بسبب جائحة كورونا تم تعليق أنشطته وقد تضرر مجال بيع الورود وانخفض سعرها بنحو 30% من العامين الماضيين.

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