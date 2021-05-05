2021/05/05 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر الاتحاد السوفياتي ( السابق) اول دولة اشتراكية في العالم تضمنت روسيا وشمال آسيا وجزء من شرق اوربا وبعض المناطق من وسط آسيا في الفترة ( 1922 – 1991 ) .



وشمل الاتحاد عدة جمهوريات بلغ عددها قبل انهياره ( 15 ) جمهورية هي كل من : ( روسيا , اوكرانيا , جورجيا , أذربيجان , كازاخستان , اوزبكستان , تركمانستان , قرغيزستان , طاجيكستان , لاتفيا , ليتوانيا , استونيا , مولدوفا , روسيا البيضاء , وأرمينيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي أدى الى انهيار الاتحاد السوفياتي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي أدى الى انهيار الاتحاد السوفياتي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).