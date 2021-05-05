عن المصطفين في طوابير الإنشاد لبن سلمان - عبدالله عطية شناوة

2021/05/05 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة كشفت تطورات الأسبوع الأخير الذي أعقب تصريحات محمد بن سلمان حول الموقف من الوهابية والتخلي عن جزء كبير من الأحاديث المنسوبة الى النبي محمد، مع مواصلة التمسك بالقرءان كدستور لحكم أسرته، كشفت عن حقائق مؤلمة لعل أهمها أن شطرا من تيارات التأسلم أكثر صدقا في تعامله مع منطلقاته العقائدية من طيف واسع من المثقفين الذين ينسبون أنفسهم الى العلمانية وتيار التنوير والديمقراطية ومبادئ حقوق الأنسان.



صحيح أن الوس ......





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