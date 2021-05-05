2021/05/05 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاربعاء، القاء القبض على اثنين من المتهمين بجرائم السرقة جنوب غربي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القبض على احد المطلوبين وفق المادة 444(سرقة) في منطقة الشرطة الخامسة ببغداد".واضافت، "فيما ألقت قوة من اللواء السابع للفرقة القبض على متهم آخر مطلوب قضائياً وفق أحكام المادة 444 (سرقة) في منطقة كويريش جنوب غربي بغداد، تمت احالة المتهمين الى جهة الطلب اصولياً".

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