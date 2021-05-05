الناطق باسم القائد العام: قواتنا سترد بقوة على من يستهدف القواعد العراقية

2021/05/05 | 20:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن أن قاعدة بلد عراقية ولا يوجد بها عناصر التحالف الدولي، فيما أشار إلى أن هناك تنسيقاً مع حرس الإقليم لسد الفراغات بالمناطق الفاصلة.وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الامنية مستمرة بمتابعة وملاحقة المجاميع الارهابية وحققت ضربات موجعة خلال عمليات أمنية مركزة على الجهد الاستخباراتي وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".وأضاف، أن "ما يخص قاعدة بلد واستهدافها، فهي قاعدة عسكرية وكل من يعمل بها عراقيون سواء من الضباط والمهندسين والفنيين وحتى كوادر الحماية والحراسة"، مشيرا الى أنه "عند استهداف هذه القاعدة لا نرى فائدة من ذلك كونها قاعدة عسكرية عراقية ولا يوجد بها أي عنصر من التحالف الدولي".وشدد رسول على أنه "سنتابع ونلاحق من يحاول استهداف القواعد العسكرية العراقية"، لافتا الى أن "قواتنا قادرة اليوم على الرد بعزم وقوة على كل من يستهدف المواطنين أو القوات الامنية أو القواعد العسكرية العراقية".وبشأن الفراغات الامنية في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وحرس الاقليم، أكد رسول أن "هناك تنسيقا مع قوات حرس الاقليم لسد الفراغات الموجودة بين خط قوات حرس الاقليم وخط تواجد القوات الحكومة الاتحادية".ولفت الى أن "هذا ما أكدنا عليه خلال اجتماعاتنا ومن خلال العمليات المشتركة والتنسيق العالي بخصوص هذا الموضوع"، موضحا أن "الارهاب اليوم هو عدو مشترك سواء باتجاه حرس الاقليم أو باتجاه قوات الحكومة الاتحادية وباتجاه المواطنين".وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في وقت سابق، عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة مطلقي صواريخ الكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية شرعت بعملية امنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت بالساعة ٢٠:٠٠ على إطلاق اربع صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص، حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".وأضافت أن "هذه الأعمال التي يراد منها أضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر دون حساب للعناصر الارهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق واهله".

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