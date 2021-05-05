2021/05/05 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لها، وبعد ورود معلومات دقيقة، تمكنت من القاء القبض على احد مروجي المواد المخدرة الذي يدعى ( ع ع س م ) وضبط بحوزته مواد مخدرة عبارة عن (( ٧ غم من مادة الكرستال و ١٠ غم من مادة الحشيشة مع ادوات تعاطي مختلفة عدد ٧ وامبول ( بايب ) عدد ٨ ومقادح عدد ٧ وقنينة غاز عدد ٤ ))".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات"، مبينة أنه "تم القبض عليه في منطقة ( حي يارمجة الثالثة ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة في نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).