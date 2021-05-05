اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاً لها

2021/05/05 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة بتنفيذ التزامات العراق بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ترأسه مستشار الأمن القومي.

وقالت المستشارية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢١ ، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة بتنفيذ التزامات العراق بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".

وعقد الاجتماع، وفق البيان "بحضور ممثلي الجهات المعنية ذات المستوى المتقدم، في وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني، إضافة الى وزارتي العدل والمالية، و مكافحة غسيل الأموال".وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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