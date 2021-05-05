الخزعلي: فصائل المقاومة لديها الأسلحة الكافية لاستهداف الوجود الأميركي

2021/05/05 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أنه لدى فصائل المقاومة الإسلامية العدد الكافي من الرجال ومن الأسلحة الكمية والنوعية لإستهداف كل الوجود الأميركي في العراق.

الخزعلي اكد في كلمة له إن قرار فصائل المقاومة هو إجبار القوات الأميركية على الخروج وأن لا تبقى أي قاعدة عسكرية ولا أي مقاتل أجنبي في العراق، وأضاف أن المقاومين ينفذون عملياتهم ضد القواعد الأميركية وانهم يمتلكون قدرات وامكانيات أعلى بكثير من هذا المقدار وهي أكثر بكثير من قدرة القوات الأميركية على التحمل على حد قوله ، وقال الأمين العام لحركة العصائب ان القيادة الايرانية جعلت الولايات المتحدة الامريكية تضطر للاعتراف بفشلها وبدأت تتنازل بغية رفع جميع العقوبات عن ايران.

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