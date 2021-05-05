رئيس الجمهورية: نواجه توترات إقليمية والعراق يحاول جمع الأطراف المتخاصمة

2021/05/05 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن أمام العراق تحد طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى الخروج من عقود الصراع يتطلب إرادة سياسية وقرارا من العراقيين.

تصريحات صالح جاءت خلال حوار افتراضي اجراه في قمة بيروت إنستيتيوت، حيث حذر الرئيس العراقي من بوادر انتشار صراع إقليمي في المنطقة، منوها إلى أن العراق يحاول جمع الأطراف المتخاصمة لتجنب التوترات.

وذكر رئيس الجمهورية أن العراق لا يمكن أن يكون ضعيفا أو ان يغرق في الصراع الإقليمي، مجددا رفضه بأن يتحول العراق ساحة للصراعات.

وفيما يخص الوجود الأميركي قال صالح إن العراق والولايات المتحدة لا يرغبان بوجود عسكري دائم.

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