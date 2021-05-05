ديمقراطية خادعة-الشيوعية الجديدة - آسو كمال

2021/05/05 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آسو_كمال الفصل السابعديمقراطية خادعةكما ذكرنا في الفصل السابق، كان أحد التغييرات الجذرية التي طرأت على الديمقراطيين الاشتراكيين العماليين بعد كومونة باريس هو موقف هذه الحركة من الإصلاح والموقف من الدولة.



أظهرت البرجوازية صورة خادعة عن ديمقراطية الدولة والبرلمان.



بشعار "البرلمان والحكومة ينتميان إلى جميع الطبقات، والانتخابات و التمثيل البرلماني هو الطريق إلى السلطة لجميع الطبقات"، هذا الشعار قد ......





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