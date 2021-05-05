التجارة العراقية تطمئن بشأن أسعار المواد الغذائية في السوق

2021/05/05 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الاربعاء، إن أسعار المواد الغذائية في السوق ستبقى في حالة استقرار، لطالما تعمل وزارته على توزيع حصتين تموينيتين على المواطنين.

وذكر علاء الجبوري، في تصريح لـ(لبغداد اليوم )، إن "سوق المواد الغذائية سيبقى مستقرا لطالما تعمل الوزارة على توزيع مفردات البطاقة التموينية دون اي انقطاع".

وأضاف الجبوري، أن "الوزارة ومجلس الوزراء يعملون على استمرار توزيع المواد للمواطنين مع الحاجة الملحة لبعض المواطنين لتلك المفردات".

وشهد توزيع مفردات البطاقة التموينية في السنوات الماضية تراجعا كبيرا، الأمر الذي فاقم أزمة الفقراء ومتوسطي الدخل مع ارتفاع غير مسبوق بالمواد الغذائية في الاسواق بعد القرار الحكومي بخفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار.

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