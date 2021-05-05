المالية النيابية: الموازنة خصصت الأموال الكافية لرواتب موظفي العقود

2021/05/05 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الموازنة خصصت الأموال الكافية لتغطية رواتب موظفي العقود، فيما أشارت الى أنها وضعت مادة قانونية ضمن موازنة 2021 تمنع التعاقد الجديد.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب خصص الاموال الكافية لتغطية رواتب موظفي العقود ضمن الموازنة"، لافتا الى أن "آلية التوزيع امر منحصر بالوزارات كون الامر من مهامها حيث إن مجلس النواب منحهم الحرية في ايجاد الاليات المناسبة لتغطية جميع العقود".وأضاف، أنه "لا توجد احصائية بعدد العقود والاجراء"، مبينا أن "اللجنة المالية خصصت الاموال الكافية لتغطية رواتبهم".وأشار الى أن "اللجنة وضعت ضمن الموازنة مادة قانونية تمنع التعاقد الجديد للوزارات والمحافظات وفي حال وجود حاجة الى ذلك يمكن العودة للمتعاقدين القدماء".

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