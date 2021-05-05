الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر بياناً بشأن المحاضرين المجانيين

2021/05/05 | 20:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الأربعاء، بياناً بشأن "معلومات

غير دقيقة" تتعلق بشريحة المحاضرين

المجانيين.

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تناقلت بعض مواقع التواصل

الاج

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