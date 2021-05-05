2021/05/05 | 20:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤكدة منع التعاقد الجديد.. المالية النيابية: الموازنة خصصت الأموال الكافية لرواتب موظفي العقود) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤكدة منع التعاقد الجديد.. المالية النيابية: الموازنة خصصت الأموال الكافية لرواتب موظفي العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).