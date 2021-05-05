تقرير صحفي عن السيد امرئ القيس - قصة قصيرة - ماجد الحيدر

2021/05/05 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر تقرير صحفي عن السيد امرئ القيسقصة: ماجد الحيدريبدو أن الحبالى والمرضعات اللائي تفاخر السيد حندج بن حجر بن الحارث الكندي (المعروف بامرئ القيس الشاعر) بأنه ضاجعهن (أو طرقهنّ كما يقال) لم يفعلن ذلك حبا به وإرضاء لعيونه كما كان يشاع.



فقد أثبتت التحقيقات الأخيرة أن أغلبهن (ومنهن عنيزة ابنة عمه) كن ضحايا اعتداءات جنسية تحت التهديد أو بسبب الفقر والجوع.احدى النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب صر ......





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