النداء الأخير - عباس علي العلي

2021/05/05 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أيها الرب الذي ما فوقه ربإله الآلهةرب البشرمبتكر الحياة من الماءوخالق الماء من هواءومن الهواء ولد الحجرومبدع الوجود من الموجود من اللا شيء صار الشيء حقيقةوصار القدرالساعة أزفت...بناونحن بأنتظار صولجان الحكمةأن يظهر في سماء المملكةالشهود يبكون هول المطلعوالمجرمون سيمائهم تتكلميصرخون بناويحكم ملك الله لناونحن عصبة*****نداء ا ......





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