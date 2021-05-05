الإغريق و حصان طروادة و العرب و حصان/ صندوق النقد الدولي...! - عمران مختار حاضري

2021/05/05 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري الإغريق و حصان طروادة و العرب و حصان/ صندوق النقد الدولي...



!* خاطرة على هامش زيارة الوفد التونسي لواشنطن للتسول لدى صندوق النقد الدولي و التفاوض على التدمير الهيكلي للوطن و انتهاك سيادته و مزيد تفقير الشعب و ابادته ...



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سيسجل التاريخ : _ان الإغريق احتلوا طروادة باستخدام حصان...



!_ وأن الغرب الإمبريالي بقيادة أمريكا دمر العرب و نهب خيراتهم و انتهك سيادتهم و رهن قرا ......





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