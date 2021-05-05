مكغورك: الإدارة الأميركية الجديدة ستواصل دعم إقليم كوردستان

2021/05/05 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت مكغورك أن الإدارة الأميركية الجديدة تنظر باهتمام إلى شراكتها وعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وتهتم بتوطيد التعاون طويل الأمد بينهم.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي اكد ان زيارة الوفد الأمريكي الرفيع الى الإقليم رسالة واضحة تدل على استمرار دعم واشنطن ومساعدتها للعراق وإقليم كوردستان وإصرارها على العمل المشترك والجماعي للقضاء النهائي على داعش ومواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار.

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