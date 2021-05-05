القبض على متهمين اثنين يهربان الآثار بحوزتهما مخطوطة جلدية في الكرادة

2021/05/05 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني =============تمكنت مفارز اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية بعد نصب سيطرة مفاجئة ضمن منطقة " الكرادة " ساحة الواثق من القاء القبض على متهمين يقومان بتهريب الاثار ، صادرة بحقهما مذكرة قبض من محكمة النزاهة والمطلوبين وفق المادة (٤٤/ تهريب الاثار) ضبط بحوزتهما (مخطوطة جلدية عليها كتابات ورسوم مختلفة باللون الذهبي يبلغ طولها حوالي اكثر من متر داخل علبة خضراء مرصعة بأحجار كريمة ، كتاب تأريخي ذو اطار خشبي منقوش بالرموز التاريخية ) تم تسليمهما الى جهة الطلب أصوليًا==============٥ ايار ٢٠٢١

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