يوفنتوس مهدد بإعلان إفلاسه عقب إقالة بيرلو

2021/05/05 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

اظهرت احصائيات جديدة، مفاجآت عن الأموال التي يدفعها يوفنتوس للمدربين المطرودين منه، في السنوات الثلاثة الأخيرة.

وأقال يوفنتوس في الموسمين الماضيين كل من ماسيمليانو أليجري، ومن ثم ماوريسيو ساري، في ظل الفشل في تحقيق أي إنجاز أوروبي، والاكتفاء بالفوز بالدوري الإيطالي فقط.

وارتبط أليجرى بعام آخر في عقده مع يوفنتوس عند الإقالة، لذا ظل يحصل على راتبه من إدارة السيدة العجوز طوال الموسم الماضي 2019-2020.

وفي المقابل، كان يرتبط ساري بعقد لمدة ثلاث سنوات، حيث أقيل عقب الموسم الأول، لذلك دفع يوفنتوس راتبه في الموسم الحالي، وسيظل يدفعه في الموسم المقبل أيضًا.

ويرغب يوفنتوس في أن يحصل ساري على عرض من نادي آخر، حتى يتم فسخ عقده الحالي مع السيدة العجوز بالاتفاق.

وبات من المتوقع، أن يرحل أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري، عقب خسارة لقب الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا.

ويرتبط بيرلو بعقد مع يوفنتوس حتى صيف عام 2022، حيث سيظل هو الأخر يحصل على راتبه لموسم أخر من إدارة أندريا أنييلي.

وسيكون حال إقالة بيرلو، أن إدارة يوفنتوس ستنفق 40 مليون يورو في آخر 3 سنوات على المدربين المطرودين.

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