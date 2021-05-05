تقرير رسمي: تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية

2021/05/05 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت بما يفوق التوقعات كثيرا بينما ارتفع إنتاج مصافي التكرير وقفزت الصادرات.وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام هبط 2.8 مليون برميل يوميا.ة، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة الصادرات إلى 4.1 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ آذار 2020، من 2.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.المصدر: رويترز

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