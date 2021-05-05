رسميا.. عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإنجليزي وليفربول يبدأ ببيع تذاكر مباراته الأخيرة

2021/05/05 | 21:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان

رسمي، اليوم الأربعاء، على عودة

الجماهير للملاعب، ولكن جماهير صاحب

الأرض وبعدد محدود، ضمن الجولتين

الأخيرتين للمسابقة، بعد تقليل قيود

الإغلاق.

وأدخل الاتحاد الإنجلي

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