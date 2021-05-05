2021/05/05 | 21:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دول مجموعة السبع الكبار "G7" دعمها

لجهود إحياء الاتفاق حول البرنامج

النووي الإيراني، معتبرة أن هذه الصفقة

تمثل أفضل طريقة لضمان طابعه السلمي.

وقال وزراء خارجية دول المجموعة، في

بيان أصدروه اليوم

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