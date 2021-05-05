2021/05/05 | 21:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يحث الأمم المتحدة على تطوير القطاع الزراعي العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/05 | 21:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يحث الأمم المتحدة على تطوير القطاع الزراعي العراقي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يحث الأمم المتحدة على تطوير القطاع الزراعي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).