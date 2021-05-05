هل أضاعتها نخب المساومات مثلما أضاعت سابقاتها ؟! (6من 7) انتصار قوى الهبوط الناعم والمأزق الراهن - تيسير حسن ادريس

2021/05/05 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_حسن_ادريس (51)في الجزء الخامس من هذا المقال؛ ناقشنا انعكاس أزمة النخبة السودانية؛ السالب على تكوين وسياسات وقرارات سلطة الانتقال الحالية؛ ورأينا جميعا كيف اتخذت حزمة من القرارات المصيرية؛ في غياب المجلس التشريعي؛ وكيف مكنت المكون العسكري من اختطاف إرادة الشعب في قضايا بالغة الحساسية؛ كقضية الحرب والسلام مع الجارة اثيوبيا؛ وقضية التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني؛ والعديد من القضايا الاقتصادية الهامة الأخرى ......





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