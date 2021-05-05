اليسار وأسئلة واشنطن المفتوحة / 100 يوم بايدن: استمرار القديم أم بداية جديدة؟ - رشيد غويلب

2021/05/05 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب في الوقت الذي تلقى سياسات الرئيس الأمريكي الاقتصادية والاجتماعية تأييدا ودعما من النقابات وقوى اليسار الأمريكي بطيفه الواسع من الديمقراطيين الاجتماعيين إلى اليسار الماركسي والشيوعيين، تشدد أوساط يسارية، وخصوصا خارج الولايات المتحدة على أن الأمر لا يتعدى إجراءات آنية وأن الحال على سابق عهده.



ومن هنا تأتي أهمية متابعة وتحليل ما يحدث.



بالإضافة إلى ترابط ما يدور داخل الولايات المتحدة بالصراع الجيوسياس ......





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