الرئيس العراقي برهم صالح يكشف عن استضافة بلاده للقاءات سعودية إيرانية

2021/05/05 | 21:37 - المصدر: فرانس 24

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قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران.



وجاءت تصريحات صالح ردا على سؤال خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث "بيروت إنستيتيوت" وبثت مباشرة على الإنترنت.



يذكر أنه لم يتم الإعلان سابقا سوى عن لقاء واحد بين الطرفين السعودي والإيراني حصل في التاسع من أبريل/ نيسان.

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