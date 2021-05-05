الكاظمي: الانتخابات القادمة معوّل عليها في استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبالنظام السياسي

2021/05/05 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

🔻الكاظمي خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر:

▪️الدور الإجتماعي الذي تضطلع به عشائرنا مهم في توطيد السلم المجتمعي وعدم السماح للإرهاب بالتسلل

▪️عشائرنا وأبناؤها البررة أثبتوا خلال المواجهة مع الإرهاب وفلوله

▪️الانتخابات المقبلة معوّل عليها في استعادة ثقة المواطن بالعملية الإنتخابية وبالنظام السياسي

▪️المطلوب اليوم من عشائرنا مساندة جهود استعادة هيبة الدولة

▪️العراق بدأ باداء دوره الطبيعي في الساحة الدولية

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