2021/05/05 | 22:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل عدداً من شيوخ العشائر

الكاظمي: الدور الاجتماعي الذي تضطلع به عشائرنا الكريمة مهم في توطيد السلم المجتمعي وعدم السماح للإرهاب بالتسلل

الكاظمي: عشائرنا وأبناؤها أثبتوا خلال المواجهة مع الإرهاب وفلوله أنهم كانوا السند لقواتنا الأمنية

الكاظمي: الانتخابات القادمة معوّل عليها في استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبالنظام السياسي

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