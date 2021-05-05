محبة الجميع - عباس علي العلي

2021/05/05 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أنا مؤمن تماما أن الله محبة وأن الحب بين الناس هو طريق الخلاص الأبدي لبني الإنسان مهما كانت الخطيئة بيننا، فمن يكون لكل الناس أبا لا يريد أن تكون الكراهية بين أبناءه متفشية لأن ذلك لا يرضيه ولا يمكن أن تكون الحياة مزرعة للشر أبدا، حبوا أعدائكم قبل أن تحبوا من يحبونكم لأنكم ستقلعون الشر كما تقلع الحشائش الضارة من حقل أعمالكم ويبقى فقط ما ينفع الناس ويقيم الخير في الوجود، هكذا تكلم السيد المسيح عن ا ......





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