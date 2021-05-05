كل شيء بقدر.. – طالب سعدون


كل شيء بقدر.. – طالب سعدون
2021/05/05 | 22:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم كل شيء بقدر..

– طالب سعدون الكون قائم على نظام  محكم ..

يسير وفق قانون الهي متقن ، ودقيق  يضمن سلامة حركته ودقتها على اتساعه ،  بشكل متناسق ومترابط  (صنع الله الذي أتقن كل شيء) ..

فلا عبث ولا فوضى بل كل شيء بنظام وهدف محدد ..

فالنظام اساس كل شيء ..

خذ […]

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