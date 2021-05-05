2021/05/05 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم كل شيء بقدر..– طالب سعدون الكون قائم على نظام محكم ..يسير وفق قانون الهي متقن ، ودقيق يضمن سلامة حركته ودقتها على اتساعه ، بشكل متناسق ومترابط (صنع الله الذي أتقن كل شيء) ..فلا عبث ولا فوضى بل كل شيء بنظام وهدف محدد ..فالنظام اساس كل شيء ..خذ […]

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