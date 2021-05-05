2021/05/05 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة عتاب إلى سعد البزاز يَمته تهوُنْ ..شوكتْ تهوُنْ – ياسر الوزني سلام الله عليك ياسيدي ..ومن حقي أن أحتجُ عليك في محكمة المظلومين ، فأنتَ الذي آثرتَ نفساً وعاهدت شعباً أن تستجيب، قولاً وفعلاً (الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيرا (يامن بدأتَ فلم تنته، تحتَ جناحيك الغَضتين طفلٌ يتيم،وفي […]

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