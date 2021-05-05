2021/05/05 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساهر يُطلق أول أغنية من كلماته بيروت – الزمان اطلق المطرب كاظم الساهر أول أغنية من كلماته بعنوان: الحياة، مدتها 14 دقيقة، عزفت لحنها الأوركسترا الفيلهارموني الأوكرانية، أما تسجيل الصوت والمكساج فتم في ستوديو الفنان ميشال فاضل موزع ألحان الساهر.وفي الاغنية يختصر الساهر كل ما يعتمل في نفسه من تداعيات الأجواء في عالمنا العربي […]

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