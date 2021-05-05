صحة النجف ترفض الصرف.. أطباء في مستشفى الزهراء يقدمون طلباً لشراء ’’بلي ستيشن’’ والعاب (وثائق)

2021/05/05 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

كشفت وثائق خاصة بمستشفى الزهراء في النجف، اليوم الاربعاء، عن تقديم طلبات لشراء اجهزة العاب (بلي ستيشن) لبهو الاطباء في مستشفى الزهراء، فيما ذكرت مصادر من صحة النجف انه تم رفض الطلب ولم يتم صرف الاموال.

ووفقا للوثائق التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، ان "لجنة المشتريات التابعة لمستشفى الزهراء في النجف قدمت وصولات شراء ومطالبات بصرف مبالغ لشراء اجهزة العاب (بلي ستيشن) عدد خمسة مع ملحقاتها ضمن قائمة شراء اثاث مكتبي لبهو الاطباء".

وذكرت مصادر في صحة النجف في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الوثائق ووصولات الشراء واقعية ولديها علم بالأمر".

وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن نفسها ان "الامر وصل الى صحة النجف واجرت تحقيق فيها وبعد التدقيق مع ادارة مستشفى الزهراء تم الغاء الصرف ولم تمرر القضية"، مشيرة الى ان "هذه الوصولات اولية تقدم عند الشراء ولم يصرف بشأنها أي مبالغ مالية".

وتشير الوصولات لشراء أجهزة العاب إلكترونية وتقديم طلب من قبل اطباء لشراء هذه الاجهزة لبهو الاطباء في مستشفى الزهراء بمحافظة النجف.

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