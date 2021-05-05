المالية النيابية تطلق خبرا سارا للموظفين

2021/05/05 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية،

الأربعاء، أن الموازنة خصصت الأموال

الكافية لتغطية رواتب موظفي العقود،

فيما أشارت الى أنها وضعت مادة قانونية

ضمن موازنة 2021 تمنع التعاقد الجديد.

وقال عضو اللجنة محمد الش

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