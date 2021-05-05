2021/05/05 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باندلاع حرائق في مزارع الحنطة جنوب بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حرائق اندلعت في مزارع الحنطة لقرية خليل الحسيناوي (٢٠كم جنوب ناحية بهرز ١٥كم جنوب بعقوبة)".وأضاف أن " فرق الإطفاء استنفرت جهودها"، لافتاً إلى أنه "لم تحدد حتى الان أسباب الحريق الذي يعد الاول من نوعه لمحصول الحنطة خلال الموسم الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حرائق في مزارع الحنطة جنوب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حرائق في مزارع الحنطة جنوب بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).