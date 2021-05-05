أمين بغداد: إيراداتنا بلغت 64 مليار دينار في الربع الأول من عام 2021

2021/05/05 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن امين بغداد علاء معن، تحقيق ايرادات بـ 64 مليار دينار خلال الربع الاول من العام الحالي، فيما كشف تفاصيل مشروع نهضة بغداد.وقال معن في لقاء متلفز، اليوم الاربعاء، ان "واقع العاصمة مؤلم ولا يتناسب مع تأريخها"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية تبحث عن رؤية جديدة لواقع العاصمة".واضاف، ان " الأشهر الماضية شهدت وجود أداء جديد في الأمانة"، مؤكدا ان "الفساد وسوء التخطيط والإدارة تسببت بتداعيات كبيرة على الأمانة".واشار الى ان" الدولة يجب أن تكون محددة بسياسات ويتولى القطاع الخاص تنفيذها"، مبينا ان "الأمانة مسؤولة عن حدود التصميم الأساس للعاصمة".وتابع، ان "الأمانة تتكون من 14 دائرة بلدية"، لافتا الى ان "الأمانة تحتوي على 40 ألف موظف بين دائميين وعقود وأجور يومية".ولفت الى ان " هناك نقص كبير في الآليات التابعة لأمانة العاصمة"، مؤكدا انه "لا توجد سياسة إسكانية صحيحة وتقسيم العقارات دمر البنى التحتية".واوضح، ان " هناك مقترحات لاستثمار النفايات بمشاركة الهيئة الوطنية للاستثمار"، منوها الى ان "أهم حملات مشروع نهضة بغداد إكساء الشوارع".وتابع: " تمكنا من إكساء مليون متر مربع ونهدف للوصول إلى 16 مليون متر مربع"، موضحا ان "حملة واسعة لإزالة التجاوزات من المحال والاسواق العشوائية".واشار الى ان " العاصمة ستظهر بشكل مختلف تماماً خلال الأشهر الأربعة المقبلة"، مؤكدا ان "هناك فرق بين أصحاب البسطات وتجاوزات أصحاب المحال التجارية".وبين ان" الأمانة تسعى إلى توفير أماكن بديلة لأصحاب البسطات"، مشيرا الى ان "من أهم ميّزات العاصمة وجود النهر".ومضى بالقول: انه " بالإمكان تعويض المواطنين عن البيوت التراثية بأراضٍ في مناطق أخرى"، مؤكدا "وصول إيرادات الأمانة إلى 64 مليار دينار في الربع الأول من عام 2021".واشار الى ان "الإدارة الصحيحة للإيرادات ستزيد الجباية 3 أضعاف"، مبينا ان "موازنة 2021 خصصت 30% من الموازنة الاستثمارية للعاصمة إلى الأمانة ".واكد أمين بغداد، تخصيص 115 مليار دينار لإكساء الشوارع، وكذلك تخصيص 30 مليار دينار لترميم التكسرات في الجسور"، مشيرا الى ان "الأمانة لم تتسلّم آليات حديثة منذ عام 2013".

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