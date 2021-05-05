2021/05/05 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة النيابية توصي بترشيح من يحظى بمهنية واستقلالية لمنصب وزير الصحة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 23:37

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