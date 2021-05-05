- أبو البراميل - , والإنتخابات ! من اليوميات - مريم نجمه

2021/05/05 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه " أبو البراميل " والإنتخابات ! سوريا بين السيبة الثلاثسوريا بين السيبة الثلاث والأخطار المحيطة والمميتة التوطين الإيراني والإحتلال التركي وأركان النظام الصوري الإستبدادي الدموي .



.قبلاً , كانت أسكندرون وأنطاكيا , وكانت قبرصواليوم العراق ولبنان ..



أيضا وأيضاً ..!!؟ وهناك سِيبة ثانية مكملة لهمأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنساهي السيبة الثانية الرابعة والخامسة ......





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