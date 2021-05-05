- أبو البراميل - , والإنتخابات ! من اليوميات - مريم نجمه

#مريم_نجمه " أبو البراميل " والإنتخابات ! سوريا بين السيبة الثلاثسوريا بين السيبة الثلاث والأخطار المحيطة والمميتة التوطين الإيراني والإحتلال التركي وأركان النظام الصوري الإستبدادي الدموي .
.قبلاً , كانت أسكندرون وأنطاكيا , وكانت قبرصواليوم العراق ولبنان ..
أيضا وأيضاً ..!!؟ وهناك سِيبة ثانية مكملة لهمأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنساهي السيبة الثانية الرابعة والخامسة ......
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