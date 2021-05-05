مراجعة نقدية في تشخيص أسباب امتداد مراجعة نقدية في تشخيص اسباب امتداد – ب ك ك – في الساحة الكردية السورية - صلاح بدرالدين

2021/05/05 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين مراجعة نقدية في تشخيص أسباب امتداد – ب ك ك – في الساحة الكردية السورية يكاد مسؤولو الأحزاب الكردية السورية التي كانت قائمة قبل ظهور حزب العمال الكردستاني – التركي ، يجمعون في معرض تفسيرهم لصعود هذا الحزب السريع في البيئة الجماهيرية للمناطق الكردية ، الى هذه الدرجة ،على جملة من الأسباب الأحادية الجانب ، مثل دعم النظام الإقليمي الرسمي لهذا الحزب ، ورفع الش ......





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